Afectaciones por incremento de aranceles en Coahuila: Adrián Sandoval

NUEVA ROSITA, COAH.- El incremento en los aranceles aplicados a materiales como acero, aluminio y cobre ha generado afectaciones importantes en la industria maquiladora y automotriz de diversos estados del país, señaló Adrián Sandoval, especialista en economía.

Explicó que, esta situación ha impactado principalmente a entidades como Chihuahua, Tamaulipas, parte de Matamoros y Tijuana, donde algunas empresas han reducido operaciones o retirado inversiones, generando afectaciones en la generación de empleos.

Indicó que uno de los sectores más afectados es el automotriz, particularmente en la zona de Tijuana, donde algunas compañías como Toyota han sido presionadas para trasladar parte de su producción hacia Estados Unidos.

Sandoval señaló que esta medida no necesariamente representa una ventaja para las empresas, debido a que en México existe mano de obra calificada con costos más competitivos, lo que mantiene al país como una opción atractiva para la industria.

Añadió que existe incertidumbre entre trabajadores del sector maquilador en Sabinas ante situaciones como la reducción de horarios laborales, como ocurre actualmente, donde algunas empresas han implementado ajustes en sus jornadas.

El licenciado destacó que, aunque el aumento de aranceles también ha generado retrasos en algunos proyectos de inversión, se tiene confianza en salir adelante.