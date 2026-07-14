Miguel Felipe Mery Ayup presenta nuevo sistema de justicia digital en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El Sistema Judicial continúa con un proceso de modernización que permitirá ofrecer una justicia más ágil y eficiente mediante la implementación de un nuevo modelo de gestión y herramientas digitales, expresó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup.

Explicó que, actualmente este esquema se desarrolla en la Ciudad Judicial de Saltillo y entrará en operación a partir de enero próximo en esta cuenca. El sistema fue diseñado en Coahuila con el propósito de optimizar los procesos administrativos y jurisdiccionales, facilitando a los abogados la presentación de documentos, consulta de expedientes y la realización de diversos trámites por medios digitales.

Mery Ayup señaló que, estas adecuaciones responden a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista para abril de 2026, por lo que el Poder Judicial desarrolló una plataforma digital que permitirá cumplir con los nuevos lineamientos establecidos en la legislación.

Precisó que el nuevo sistema incorporará herramientas tecnológicas para la práctica de diligencias, entre ellas notificaciones grabadas y georreferenciadas mediante dispositivos especializados, además de la posibilidad de celebrar audiencias virtuales en materias civil, familiar, mercantil y laboral, donde incluso podrán comparecer testigos a distancia durante el desahogo de pruebas.

Finalmente, indicó que el modelo implementado en Saltillo será replicado en los seis distritos judiciales del estado. En ese sentido, destacó que la Región Carbonífera cuenta con infraestructura adecuada para adoptar este nuevo esquema de justicia digital, lo que facilitará su implementación y fortalecerá la atención a la ciudadanía.