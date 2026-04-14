Instituto ISIBE ofrece servicios gratuitos en Feria de la Salud

Con el objetivo de promover el bienestar entre la población, el Instituto ISIBE llevó a cabo una Feria de la Salud en la plaza principal de la Zona Centro, donde se ofrecieron diversos servicios gratuitos a los ciudadanos.

Jazmín Calera González, docente de la institución, explicó que durante la jornada se instalaron distintos módulos enfocados en la prevención y atención de enfermedades, destacando la detección oportuna de diabetes, medición de presión arterial y atención a pacientes hipertensos. "Estamos promoviendo la salud; colocamos módulos para detección de diabetes, presión arterial, además de orientar a la población en temas de dietas, nuevos estilos de vida y actividad física", señaló.

Asimismo, se contó con un módulo de planificación familiar, en el que se brindó información sobre métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades. La docente destacó que la respuesta de la ciudadanía en esta primera feria realizada en la plaza principal fue positiva, ya que muchas personas aprovecharon los servicios, los cuales, en condiciones normales, implican un costo o requieren acudir a hospitales y hacer largas filas.

Indicó que hubo momentos en los que todas las sillas disponibles se encontraban ocupadas, siendo los adultos mayores el grupo que más acudió, principalmente interesados en la detección temprana de diabetes.

El Instituto ISIBE, ubicado en la calle Miguel Hidalgo en la Zona Centro, participó con practicantes de enfermería, quienes fueron los encargados de brindar la atención a los asistentes. Cabe destacar que se trata de un plantel adherido a la Secretaría de Educación Pública (SEP).