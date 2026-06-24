Monclova se alista para la Feria 2026: Javier Flores a cargo de la organización

MONCLOVA, COAH.- La Feria de Monclova 2026 se llevará a cabo del 1 al 18 de octubre y tendrá como sede el Estadio Monclova, informó la regidora de Turismo, Nalley Vázquez.

La funcionaria señaló que el evento se encuentra en fase de planeación y que, de manera preliminar, se contempla utilizar la explanada del inmueble como espacio principal para las actividades, aunque este aspecto aún se encuentra en revisión.

Indicó que el empresario Javier Flores será el encargado de proporcionar los detalles relacionados con la organización del evento, luego de quedar al frente del proyecto.

Vázquez adelantó que la feria mantendría una estructura similar a la edición anterior, con actividades dirigidas tanto a estudiantes universitarios como al público en general, aunque varios aspectos continúan en proceso de definición.

En relación con el certamen para elegir a la reina de la feria, informó que se analizan modificaciones a los criterios de participación con el propósito de ampliar la convocatoria ciudadana.

Entre las propuestas se encuentra permitir la participación de madres solteras y ampliar la edad máxima de las aspirantes hasta los 34 años. Actualmente, el rango establecido contempla participantes de entre 21 y 29 años.

La regidora agregó que la convocatoria oficial será publicada en las próximas semanas, una vez que concluyan los ajustes finales a las bases del concurso y a la organización general del evento.

Las autoridades municipales buscan fortalecer la próxima edición de la feria y ampliar la participación de la comunidad en las distintas actividades programadas.