La Feria de Monclova inicia: impulso económico para la ciudad

La Feria de Monclova, que comenzará este primero de octubre, representa una oportunidad para reactivar el movimiento económico de la ciudad mediante la llegada de visitantes y el incremento en el consumo de bienes y servicios.

Oscar Mario Medina Martínez, representante de la Federación de Cámaras de Comercio en el estado, señaló que este tipo de actividades genera una dinámica económica que alcanza a distintos sectores, desde el comercio organizado hasta gasolineras, hoteles, restaurantes y establecimientos de ropa y calzado.

Explicó que las ferias tradicionales representan también espacios de convivencia familiar y esparcimiento, pero al mismo tiempo generan circulación de dinero durante los días que permanecen activas.

"Las ferias tradicionales vienen a dar una inyección de ánimo, de alegría, de esparcimiento, en donde las familias tienen la oportunidad de darse un tiempo de recreación".

Medina Martínez destacó que uno de los efectos puede observarse en el sector gasolinero, además de la actividad que se genera en hoteles con la llegada de visitantes procedentes de otros municipios y de Estados Unidos.

Recordó que este comportamiento se ha observado en eventos realizados en municipios aledaños, donde paisanos y visitantes aprovechan las actividades para acudir a la ciudad y convivir con sus familiares.

El dirigente empresarial indicó que el movimiento también puede extenderse al comercio, debido a que los asistentes realizan compras relacionadas con su visita, entre ellas ropa, calzado y otros artículos.

Añadió que la feria amplía las oportunidades de compraventa y puede representar un respaldo para los establecimientos formales durante los días del evento.