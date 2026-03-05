Contactanos

Coahuila

Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

La Feria del Crédito Ganadero busca fortalecer la economía del sector ganadero en la región de Monclova.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 05 marzo, 2026 - 05:23 p.m.
Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

Por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el día de hoy en el municipio de Monclova junto al alcalde Carlos Villarreal, arrancamos la Feria del Crédito Ganadero como parte del Programa Cosechando Soberanía-Crédito para Engorda, FIRA, SADER, UGRC.

 

En este evento, se hizo entrega de Equipamiento Apícola a amigos productores de la Región Centro-Desierto como parte de la estrategia de desarrollo y productividad del campo de Coahuila. Seguimos trabajando en equipo puro.

1 / 5
Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
2 / 5
Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
3 / 5
Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
4 / 5
Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
5 / 5
Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
  • Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados