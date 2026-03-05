Inicia la Feria del Crédito Ganadero en Monclova

Por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el día de hoy en el municipio de Monclova junto al alcalde Carlos Villarreal, arrancamos la Feria del Crédito Ganadero como parte del Programa Cosechando Soberanía-Crédito para Engorda, FIRA, SADER, UGRC.

En este evento, se hizo entrega de Equipamiento Apícola a amigos productores de la Región Centro-Desierto como parte de la estrategia de desarrollo y productividad del campo de Coahuila. Seguimos trabajando en equipo puro.