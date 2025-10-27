Feria del Libro Harold R. Pape recibe a Daniel Saldaña París y su obra literaria

Monclova, Coah. – El reconocido escritor y poeta mexicano Daniel Saldaña París participó este fin de semana en la Feria del Libro organizada por la Biblioteca Harold R. Pape, donde presentó su más reciente novela El baile y el incendio, una obra que ha sido elogiada por la crítica por su profundidad narrativa y su mirada incisiva sobre las relaciones humanas y la memoria.

Ante lectores monclovenses, Saldaña París habló sobre el proceso de creación de esta novela, que retrata el reencuentro de tres amigos —Natalia, Erre y Conejo— en Cuernavaca, años después de haberse conocido en la adolescencia. A través de ellos, el autor explora la amistad, el deseo, la pérdida y la dificultad de encontrar un sentido en medio del caos interior y social.

"El baile y el incendio es una novela sobre cómo el pasado siempre nos alcanza, sobre los incendios emocionales que todos atravesamos en algún momento de la vida", expresó el escritor, considerado una de las voces más sólidas de la literatura mexicana contemporánea.

Durante su charla, destacó también la importancia de que espacios como la Biblioteca Harold R. Pape sigan promoviendo la lectura y acercando la literatura nacional a las nuevas generaciones. "En ciudades como Monclova, los libros tienen un valor especial porque permiten construir comunidad y pensamiento crítico", comentó.

Saldaña París, autor también de En medio de extrañas víctimas y El nervio principal, ha sido traducido a varios idiomas y reconocido por su estilo poético, reflexivo y crítico. Su obra ha sido descrita por medios internacionales como Morning Star y NPR como una de las más importantes dentro de la narrativa mexicana actual.

El público monclovense pudo dialogar con él, compartir reflexiones sobre la novela y conocer de cerca el trabajo de un autor que combina la literatura con una mirada profunda hacia la realidad social y emocional del país.

La participación de Daniel Saldaña París formó parte de las actividades de la Feria del Libro Pape, que continúa ofreciendo presentaciones, talleres y encuentros con escritores locales y nacionales para fomentar el amor por la lectura en la región centro de Coahuila.