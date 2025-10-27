Familia Salomón transforma hogar en Casa de las Catrinas en Monclova

En un esfuerzo conmovedor por preservar las raíces y el espíritu del Día de Muertos, la familia Salomón de Monclova abre una vez más las puertas de su hogar para transformarlo en un impactante y artístico homenaje a la tradición mexicana: "La Casa de las Catrinas". Este año, la celebración alcanza su noveno aniversario, consolidándose como un referente cultural en la región.

A partir del 30 de octubre, el público podrá adentrarse en este mágico espacio que cada rincón del hogar se convierte en un escenario vibrante. Desde los patios, que se transforman en un solemne y colorido camposanto, hasta el corazón de la casa, donde la sala y la cocina cobran vida con representaciones de esqueletos en escenas cotidianas.

El recorrido culmina en una de las áreas más significativas: la habitación donde "descansan" la icónica pintora Frida Kahlo y su esposo, Diego Rivera, inmortalizados como elegantes catrines. Otras figuras notables incluyen personajes de la entrañable película Coco, buscando con ello tender un puente entre las generaciones y evitar que las bellas costumbres se desvanezcan.

La iniciativa de la familia Salomón es un testimonio vivo del compromiso con la memoria y el recuerdo de los fieles difuntos. A través de imponentes y detalladas figuras de catrinas y catrines, adornadas con flores de cempasúchil y vestuarios típicos, invitan a la comunidad a vivir una experiencia inmersiva que celebra la vida a través de la muerte.

"Esta tradición de nueve años busca que no se pierdan las tradiciones y recordar a nuestros fieles difuntos", comenta un miembro de la familia, visiblemente orgulloso de la dedicación y el cariño que imprimen en cada detalle de la exhibición.

Para costear los gastos de recuperación en materiales y el arduo trabajo de montaje, se solicitará una cuota de acceso de $50 pesos por persona. Los visitantes tendrán la oportunidad de admirar la creatividad y el arte popular que brota de esta familia, y de paso, contribuir a que esta hermosa costumbre perdure por muchos años más.

No se pierda la oportunidad de visitar este Reino de Calaveras, un espacio donde la elegancia de la Catrina se une a la calidez del hogar, en el corazón de Monclova.