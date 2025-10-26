Jesús Guajardo presenta su nuevo libro en la Feria del Libro Monclova-Pape

Más de 50 cronistas e historiadores del estado se darán cita en Monclova para celebrar una nueva reunión estatal en la que, además de compartir experiencias y presentaciones literarias, se llevará a cabo la elección del nuevo vicepresidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. El artista plástico, promotor cultural y director del Archivo Municipal de Monclova, Jesús Guajardo, informó que el encuentro servirá para fortalecer los lazos entre cronistas de los distintos municipios y fomentar el intercambio de conocimientos sobre la historia regional. "La función del nuevo vicepresidente será coordinar con los diferentes municipios, enlazar esfuerzos en todo el estado y mantener contacto con cronistas de entidades vecinas y más lejanas. La historia a veces nos interesa en lo local, pero también es importante cómo se enlaza con los procesos nacionales, como la Revolución o la Insurgencia. En Monclova y en Coahuila tenemos una historia muy rica que contar y compartir", destacó Guajardo. Durante la reunión, los cronistas compartirán libros, experiencias y conferencias sobre distintos pasajes históricos del estado. En el marco de la Feria del Libro de Monclova–Pape, se tiene programada la presentación de seis obras, todas relacionadas con la historia y la identidad cultural de Coahuila, publicadas por diversas editoriales. Jesús Guajardo también anunció la presentación de su más reciente libro, titulado "Mi Casa es tu Casa. Óleos de Jesús Guajardo", una obra que recopila 50 años de trayectoria artística y que será presentada el jueves 30 de octubre a las 8:00 de la noche, dentro del programa de la feria. "Invito a todos a acompañarme en esta aventura de cinco décadas de pinceladas llenas de pasión", expresó el artista y cronista monclovense.