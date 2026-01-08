Enrique Ayala promueve atractivos turísticos de Monclova en España

Representantes de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monclova promocionarán a la región Centro-Desierto y a Coahuila en España, con el objetivo de dar a conocer los atractivos turísticos de la localidad y del estado, así como impulsar la llegada de turistas europeos.

Enrique Ayala, presidente de la OCV Monclova, señaló que fueron invitados a participar como parte de la comitiva de Coahuila en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los eventos más importantes en el sector turístico a nivel mundial, y se realizará del 20 al 26 de este mes en España.

"Va todo el estado, recibimos la invitación por parte del Gobierno del Estado, donde nos están invitando para ir a participar con ellos, para estar ahí y ser parte del stand del estado y de la promoción".

La Feria de Turismo es un evento internacional, en la que se congregan representantes del sector turístico de distintos países, lo que abre la posibilidad de posicionar a Coahuila en un mercado diferente al tradicional.

Mencionó que se analiza la participación en el evento, a través del cual se cual buscará la promoción de todos los atractivos de la región Centro-Desierto.

Señaló que la estrategia es presentarse como un solo equipo y fortalecer la marca Coahuila ante el turismo internacional, dando a conocer toda la oferta con la que se cuenta no solo en Monclova, sino en el estado.

"Creo que más que nada vas vendiendo ya el estado, no vas vendiendo nada más por una región; es un mercado diferente, entonces hay que buscar ser un equipo y ser Coahuila", indicó.

Ayala Quintanilla mencionó que destinos como Cuatro Ciénegas ya cuentan con una gran demanda de turistas europeos que vienen a conocer los atractivos turísticos y la naturaleza que existe en la localidad.

"Sí vienen españoles y vienen de muchos países, viene gente que quiere conocer, por eso es importante llevar lo nuevo que tenemos, la oferta diferente, que la conozcan y seguir haciendo equipo con los demás", indicó.