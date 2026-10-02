Feria Monclova: Seguridad y tranquilidad en el evento

Con tranquilidad transcurrieron los primeros días de la Feria Monclova, donde se mantiene un amplio despliegue de seguridad y filtros de revisión para prevenir el ingreso de armas, objetos punzocortantes y sustancias tóxicas.

Desde los accesos al recinto ferial se observa la presencia de elementos de la Fiscalía del Estado, Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal, Policía de Acción y Reacción y Policía Estatal, además de paramédicos adscritos a diversas instituciones.

Como parte del operativo, se instalaron filtros en las entradas para revisar las pertenencias de los asistentes, tanto hombres como mujeres, como medida preventiva para mantener la seguridad durante las actividades.

Durante las primeras jornadas no se han reportado situaciones que alteren el desarrollo de la feria, por lo que las actividades se mantienen con normalidad y los cuerpos de seguridad permanecen atentos ante cualquier eventualidad.

El dispositivo de seguridad continuará durante los días restantes de la feria, con vigilancia en los accesos y al interior del recinto, ante la expectativa de una importante asistencia durante las próximas jornadas.