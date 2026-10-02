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Coahuila

Laura Jiménez entrega uniformes a socorristas de Cruz Roja en Múzquiz

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de la labor de los socorristas en la comunidad de Múzquiz.

Por Staff / La Voz - 02 octubre, 2026 - 06:56 p.m.
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      Múzquiz, Coah. – La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez acompañó a Raúl Dávalos, presidente del Patronato de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Múzquiz, en la entrega de uniformes destinados a los socorristas de esta noble institución.

      Esta entrega fue posible gracias a las gestiones realizadas ante un empresario de Monterrey, quien se sumó con la donación de estos uniformes, contribuyendo así a fortalecer el equipamiento del personal que diariamente brinda atención y auxilio a quienes más lo necesitan.

      Durante la entrega estuvieron presentes Silvia Contreras Daniel, encargada de los socorristas, así como integrantes del Patronato y Damas Voluntarias, quienes refrendaron su compromiso con esta institución de gran importancia para nuestro municipio.

      La alcaldesa reconoció la labor, entrega y vocación de servicio de las y los socorristas, quienes con valentía y compromiso trabajan todos los días para salvaguardar la vida y atender las emergencias de las familias muzquenses.

       

      Con acciones como esta se fortalece el trabajo de la Cruz Roja Mexicana y se reconoce a quienes están siempre dispuestos a ayudar a nuestra comunidad.

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