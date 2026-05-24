Salud advierte sobre infestación de gusano barrenador en Coahuila

El sector salud advirtió que personas con heridas y contacto frecuente con animales deben mantener cuidados para evitar infestaciones.

Las autoridades de salud advierten sobre el riesgo de infestación por gusano barrenador en personas con heridas.

Carolina Salomón/La Voz

Autoridades de salud advirtieron sobre el riesgo de infestación por gusano barrenador en personas que presenten heridas y convivan con animales, luego de detectarse el primer caso en un perro en la ciudad.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, informó que, aunque el caso confirmado es en un animal, es fundamental extremar cuidados, especialmente en personas con condiciones de higiene deficientes o contacto constante con mascotas.

Faustino Aguilar Arocha enfatiza la importancia de la higiene para prevenir infestaciones.

Explicó que cualquier herida en la piel debe ser atendida de inmediato, ya que existe el riesgo de que este tipo de gusano pueda provocar infestaciones si no se toman las medidas adecuadas.

Indicó que no se ha implementado un cerco sanitario, ya que las acciones de control corresponden a otras instancias; sin embargo, aseguró que el sector salud mantiene vigilancia permanente en centros médicos para detectar y atender oportunamente cualquier caso.

No se ha implementado cerco sanitario, pero se mantiene vigilancia en centros médicos.

Finalmente, reiteró que la principal recomendación es mantener una adecuada higiene, limpiar y cubrir las heridas, así como acudir al médico ante cualquier señal de infección, a fin de evitar complicaciones.