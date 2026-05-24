Monclova recibe a 400 atletas en eventos deportivos regionales

Monclova fue sede este fin de semana de competencias regionales de artes marciales mixtas y tiro con arco que reunieron a cerca de 400 atletas y visitantes.

Este fin de semana, Monclova se convirtió en escenario de importantes competencias deportivas de alcance regional que reunieron a atletas, entrenadores, familias y visitantes provenientes de distintos estados del país. Uno de los eventos fue el Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas del Norte, en el que participaron más de 180 atletas y delegaciones de seis estados de la República, quienes demostraron su talento y preparación en diferentes categorías.

Más de 180 atletas participaron en el Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas.

De manera paralela, en las instalaciones de Valle del Desierto Golf y Campestre A.C., se desarrolló la cuarta etapa del torneo de tiro con arco "Gran Slam Norte 2026", donde participaron cerca de 200 competidores de distintas categorías provenientes del norte del país. La realización de ambos eventos generó importante movimiento turístico y económico en la ciudad, reflejado en ocupación hotelera, consumo en restaurantes y actividad comercial para negocios locales.

Cerca de 200 competidores se dieron cita en el torneo de tiro con arco en Monclova.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de competencias contribuyen a posicionar a Monclova como sede de eventos deportivos regionales y nacionales, fortaleciendo además la promoción turística y deportiva de la ciudad. El Ayuntamiento de Monclova, en coordinación con los organizadores, brindó las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de las actividades, garantizando logística y espacios adecuados para los participantes y asistentes.

Las autoridades destacan el impacto económico de estos eventos en la ciudad.