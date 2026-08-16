Gasolineras de la Región Centro-Desierto cumplen requisitos de Protección Civil

Las 65 gasolineras de la Región Centro-Desierto cumplen con los permisos y medidas de seguridad solicitados por Protección Civil, informó el coordinador regional, Fernando Orta.

El funcionario señaló que incluso la estación de servicio que actualmente es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) no registra antecedentes de incumplimiento ante la dependencia y este año cumplió con los requisitos correspondientes.

Orta explicó que Protección Civil realiza dos verificaciones al año en cada una de las estaciones de servicio de la región, con revisiones enfocadas principalmente en las medidas de seguridad.

Entre los requisitos que deben cumplir se encuentran la presentación de programas de Protección Civil, capacitaciones, seguro de responsabilidad civil, pruebas de hermeticidad y condiciones adecuadas de los extintores.

"Prácticamente se realizan dos verificaciones al año en cada una de las gasolineras. Tenemos 65 en total en toda la Región Centro-Desierto. Todas pues prácticamente han cumplido", señaló.

Respecto a la estación investigada por la FGR, indicó que cuenta con los permisos que corresponde revisar a Protección Civil y que durante este año cumplió con las disposiciones solicitadas.

"Este tiene todos sus permisos en regla, obviamente los que nosotros solicitamos, pero de lo otro ya no es cuestión de nosotros. Nosotros chequeamos las medidas de seguridad principalmente", explicó.

El coordinador regional aclaró que Protección Civil no interviene en las investigaciones relacionadas con presunto huachicol fiscal, ya que esa responsabilidad corresponde directamente a la FGR.

Precisó que, aunque en algunas ocasiones la dependencia participa como apoyo o es invitada a operativos, en la acción realizada recientemente por la Fiscalía no fueron convocados, por lo que dijo desconocer los detalles de la investigación.

"No nos invitaron y realmente desconozco mucho el tema. Sé que obviamente están investigando por algo de huachicol, pero hasta ahí", expresó.

Orta agregó que tampoco tienen registro de denuncias ciudadanas relacionadas con presunto huachicol fiscal en las estaciones de servicio de la Región Centro-Desierto.