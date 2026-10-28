San Buenaventura: Presentación cultural resalta leyendas y tradiciones

San Buenaventura, Coah.– Con poesía, leyendas y relatos que mantienen vivas las tradiciones mexicanas, el gobierno municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Educación y Cultura, realizó la presentación cultural "Versos para la Eternidad", como parte de las actividades del Festival de Día de Muertos 2026.

El programa reunió a participantes que compartieron su talento mediante cuentos en lengua náhuatl, calaveritas literarias, poesía y monólogos inspirados en personajes y leyendas de la región, invitando al público a recordar la riqueza histórica y cultural de nuestros pueblos.

Entre las presentaciones destacaron la participación de la Lic. Myrna Guadalupe Pérez, con un cuento de la colección literaria en lengua náhuatl; la Lic. en Psicología Ivonne Elizabeth Machado, con la calaverita "El encargo de San Pedro" y la poesía "No me iré"; así como Josué Daniel Ortiz Mazcorro, quien dio vida a la leyenda de Cliserio Reyes mediante un monólogo. Para concluir, la profesora María Luisa García Méndez, regidora de Educación y Cultura, presentó la calaverita titulada "Casa de la Cultura".

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez agradeció a cada uno de los participantes por compartir su talento y transportar al público a través de historias, versos y expresiones artísticas que evocan las tradiciones del Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de la identidad mexicana.

Como complemento de esta jornada cultural, talleristas de la Casa de la Cultura presentaron una exposición de artesanías, mostrando la creatividad y el trabajo que se impulsa mediante los talleres municipales.

La regidora de Educación y Cultura, María Luisa García Méndez, y la directora de Educación, Mtra. Mayra Barrientos, participaron en la organización de este encuentro, que fortalece la promoción de las expresiones literarias y artísticas, así como la preservación de las costumbres y tradiciones entre las nuevas generaciones.