Rescata PAR Coahuila a alcalde secuestrado

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno del Estado de Coahuila y la Fiscalía General del Estado informan que el presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien había sido reportado como desaparecido, fue rescatado en un filtro de la Policía Estatal en los límites con Zacatecas y se encuentra formalmente bajo resguardo y protección de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

De acuerdo con la información preliminar, el alcalde habría sido privado de su libertad en los límites de Zacatecas y SLP. Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del reporte, se activaron los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación e intercambio de información con las fiscalías y autoridades de seguridad de Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Acciones de la autoridad

Estas acciones se realizaron en plena coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, así como de las corporaciones estatales involucradas.

Detalles confirmados

Tras su rescate, se revisó su condición física y se realizó la valoración médica correspondiente. Asimismo, se le brindaron las atenciones necesarias, alimentación e hidratación adecuadas y acompañamiento institucional, priorizando en todo momento su integridad y bienestar.

Las autoridades mantienen la coordinación para dar continuidad a las diligencias correspondientes y garantizar su retorno seguro a Tamaulipas.