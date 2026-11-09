Prevén nueva oleadade 500 migrantes

Entre 400 y 500 migrantes podrían transitar por la Región Centro de Coahuila entre la tercera semana de noviembre y febrero, ante la llegada de nuevas caravanas, informó el padre Paulo Sánchez Valencia, párroco del Verbo Encarnado y encargado de la Casa Migrante de Frontera.

El sacerdote explicó que la mayoría de las personas ya no realiza el recorrido a pie, sino que se desplaza en camiones o mediante aventones, situación que podría adelantar su llegada a esta zona.

¿Qué se espera para los migrantes en Coahuila?

Detalló que Monterrey es uno de los puntos de dispersión de los grupos migrantes, desde donde toman rutas hacia Torreón, Reynosa y la Región Centro de Coahuila.

Ante la expectativa de llegada, la Casa Migrante prepara colchonetas, ropa y alimentos para brindar atención; sin embargo, advirtió que el número de personas podría rebasar la capacidad prevista del albergue.

Llamado a la comunidad para apoyar a migrantes

Por ello, hizo un llamado a la comunidad de la Vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe para apoyar con alimentos, hospedaje, vestimenta y servicios médicos, especialmente para quienes presenten problemas de salud durante su trayecto.

Sánchez Valencia señaló que, de acuerdo con las expectativas compartidas en la pastoral de migración y testimonios de personas en Estados Unidos, existe la posibilidad de que disminuyan las persecuciones contra los migrantes tras la llegada de la nueva Cámara.

Indicó que actualmente se registra un incremento de operativos contra personas migrantes, particularmente en Texas, pero consideró que las condiciones podrían cambiar a partir de diciembre.

Agregó que una eventual flexibilización de la política migratoria estadounidense podría provocar que personas deportadas intenten nuevamente cruzar la frontera, además de incrementar el desplazamiento de mexicanos hacia el norte.

Como ejemplo, mencionó que la Casa Migrante ha recibido a personas originarias de Oaxaca, Chiapas y Morelia, quienes también forman parte de los flujos migratorios atendidos en Frontera.