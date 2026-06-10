Aficionados en Monclova buscan camisetas para el Mundial 2026

A unas horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la fiebre del Mundial 2026 ya se apoderó del Centro de Monclova, donde decenas de aficionados recorrieron los comercios en busca de la playera perfecta para apoyar al Tri.

Desde temprana hora, familias acudieron a los distintos puestos y negocios instalados en el primer cuadro de la ciudad para adquirir camisetas de la Selección Mexicana, banderas, gorras y otros artículos alusivos al máximo evento del fútbol mundial.

Los comerciantes reportaron una importante demanda de playeras en diferentes tallas y modelos, desde infantiles hasta para adultos, además de diversos tonos y diseños que permitieran a los aficionados portar los colores nacionales durante el debut mundialista.

En calles y corredores comerciales fue evidente el ambiente futbolero. Los escaparates lucieron decorados con motivos mundialistas y los vendedores aprovecharon la expectativa generada por el encuentro inaugural para ofrecer una amplia variedad de productos relacionados con la justa deportiva.

La expectativa es alta entre los aficionados, quienes confían en que la Selección Mexicana tenga un buen arranque en el torneo. Mientras tanto, en el Centro de Monclova el color verde, blanco y rojo ya domina los aparadores y las calles, reflejando el entusiasmo de una afición que se declara lista para apoyar a México en su camino mundialista.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica marcará el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, y que tendrá su arranque este jueves con la Selección Mexicana como protagonista.