Solicitantes buscan empleo formal en Motherson Alphabet

Largas filas se formaron desde temprana hora este viernes a las afueras de la empresa Motherson Alphabet ubicada en el oriente de la ciudad, luego de que iniciara el proceso de contratación de personal para cubrir diversas vacantes.

La expectativa creció rápidamente y cientos de personas acudieron con la esperanza de conseguir un empleo formal, lo que refleja la realidad que se vive en la región, ante los recortes que se han registrado en distintas empresas, así como la falta de oportunidades de un empleo formal.

Las filas se extendieron por varios metros alrededor de la planta, mostrando la urgencia de los buscadores de empleo, algunos acudieron desde la madrugada para asegurar un lugar en la lista de aspirantes.

De manera inicial las vacantes fueron ofertadas a través de la página de la empresa, sin embargo debido a la respuesta que se tuvo, algo que ni siquiera la empresa esperaba, se tuvo que eliminar la publicación.

A pesar de esto, los solicitantes permanecieron durante horas bajo el sol, sin importar el hambre o el cansancio, en espera de ser entrevistados y lograr una de las vacantes que se generaron.