Egresados de FIME Monclova destacan en mercado laboral

Desde su inicio en 2021, la carrera de Ingeniería Biomédica en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de Monclova se ha consolidado como una opción académica de calidad, formando profesionales capaces de integrarse rápidamente al mercado laboral.

Sin embargo, la mayoría de estas oportunidades se concentran en grandes ciudades como Monterrey y Ciudad de México.

Roberto Gerardo Adán Sánchez, director de FIME, destacó que, aunque esta especialidad también se ofrece en universidades de Nuevo León, los egresados de Monclova son cada vez más solicitados por empresas y hospitales de otras entidades, lo que refleja la sólida preparación que reciben.

"Un aspecto muy positivo es que los exalumnos que ya trabajan en hospitales y empresas buscan practicantes de nuestra institución, creando así una red de apoyo para los recién egresados", explicó.

Actualmente, más del 50% de los ingenieros biomédicos formados en FIME Monclova se insertan en mercados laborales fuera de la ciudad, especialmente en áreas como mantenimiento de equipos médicos y fabricación de insumos.

"Esto confirma que la formación que reciben nuestros estudiantes les permite competir en ciudades más grandes y en mercados con mayores exigencias", aseguró el director.