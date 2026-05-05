CANACINTRA y Nacional Financiera apoyan a empresas en Coahuila

Con el objetivo de fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas de la región Centro, ante los retos económicos que se enfrentan en la actualidad, la Cámara de la Industria de la Transformación firmó un convenio de colaboración con Nacional Financiera y Bancomext para dar a conocer temas financieros y de desarrollo empresarial.

El día de ayer se firmó el acuerdo, encabezado por el presidente de CANACINTRA Jorge Mtanous Falco, y el representante de NAFIN y Bancomext en Coahuila, Jesús González, a través del cual se dará una serie de capacitaciones.

Mediante el programa se manejarán diversos temas que permitirán orientar a empresarios en los esquemas de financiamiento disponibles, mejorar sus capacidades administrativas y consolidar sus negocios. Así mismo se da a conocer la información sobre los planes de financiamiento y la manera en la que los empresarios pueden acceder a créditos para continuar su operación y lograr un crecimiento.

Jesús González mencionó que el financiamiento no se ha detenido y que, por el contrario, mantiene una tendencia de crecimiento en los últimos años, operando bajo un esquema de segundo piso a través de la banca comercial. Entre los principales programas vigentes mencionó el esquema Impulso, con tasa anual de 14.75 % en coordinación con el Gobierno de Coahuila, y el Plan México, que tiene una tasa del 14.5 % anual, dirigidos tanto a PyMEs como a proyectos vinculados a exportación.

En cuanto a la región Centro, reconoció que se mantiene la demanda, que aunque pareciera menor, se mantiene a la par de zonas metropolitanas como Saltillo o Torreón, debido a la diferencia en tamaño económico y población. Por su parte, el presidente de CANACINTRA, Jorge Mtanous Falco, destacó que las tasas actuales son competitivas y representan una oportunidad para que las empresas inviertan y crezcan.

No obstante, advirtió que persiste una falta de cultura financiera entre empresarios, lo que ha limitado el aprovechamiento de estos instrumentos. "No hemos desarrollado una cultura de financiamiento, en muchas de las ocasiones usan los créditos para sobrevivir o cubrir gastos inmediatos, cuando deberían destinarse a inversión y crecimiento", indicó.