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Coahuila

Desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla en San Juan de Sabinas

El alcalde Oscar Ríos Ramírez resalta la importancia de la educación en el desfile conmemorativo.

Por Carlos Macias - 05 mayo, 2026 - 08:04 p.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, resaltó la importancia del 164 aniversario de la Batalla de Puebla y del desfile conmemorativo que se realizó en la ciudad. El evento contó con la participación de estudiantes de nivel básico, secundarias y preparatorias del municipio.

      Ríos Ramírez manifestó sentirse contento por la respuesta de las escuelas y señaló que el compromiso de su administración era con la educación. Afirmó que la participación de las instituciones educativas no era la excepción y subrayó que la unidad entre el municipio y los planteles de nivel primaria, secundaria y preparatoria resultaba fundamental para fortalecer los valores cívicos.

      El edil agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y aseguró que gracias al apoyo estatal las cosas se iban dando en el municipio. Recalcó que su gobierno mantenía un acompañamiento firme a las actividades escolares y comunitarias como parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado.

      El alcalde también recordó que la noche anterior se llevó a cabo un evento para celebrar el 47 aniversario de Nueva Rosita como ciudad. Felicitó a toda la gente que apoyó, a las publicistas que cantaron y a todos los que participaron en la conmemoración, y dijo que esas acciones formaban parte del compromiso con la ciudadanía.

       

      Finalmente, Oscar Ríos Ramírez señaló que en el municipio existía un semillero de grandes artistas y grupos musicales, por lo que su administración continuaría apoyando a quienes quisieran participar y forjar una trayectoria. Adelantó que se realizaría una expresión solemne y la entrega de reconocimientos por parte del equipo municipal.

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