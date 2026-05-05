Desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, resaltó la importancia del 164 aniversario de la Batalla de Puebla y del desfile conmemorativo que se realizó en la ciudad. El evento contó con la participación de estudiantes de nivel básico, secundarias y preparatorias del municipio.

Ríos Ramírez manifestó sentirse contento por la respuesta de las escuelas y señaló que el compromiso de su administración era con la educación. Afirmó que la participación de las instituciones educativas no era la excepción y subrayó que la unidad entre el municipio y los planteles de nivel primaria, secundaria y preparatoria resultaba fundamental para fortalecer los valores cívicos.

El edil agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y aseguró que gracias al apoyo estatal las cosas se iban dando en el municipio. Recalcó que su gobierno mantenía un acompañamiento firme a las actividades escolares y comunitarias como parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado.

El alcalde también recordó que la noche anterior se llevó a cabo un evento para celebrar el 47 aniversario de Nueva Rosita como ciudad. Felicitó a toda la gente que apoyó, a las publicistas que cantaron y a todos los que participaron en la conmemoración, y dijo que esas acciones formaban parte del compromiso con la ciudadanía.

Finalmente, Oscar Ríos Ramírez señaló que en el municipio existía un semillero de grandes artistas y grupos musicales, por lo que su administración continuaría apoyando a quienes quisieran participar y forjar una trayectoria. Adelantó que se realizaría una expresión solemne y la entrega de reconocimientos por parte del equipo municipal.