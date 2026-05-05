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Coahuila

Oscar Ríos Ramírez agradece participación en cabalgata de Nueva Rosita

El alcalde Oscar Ríos Ramírez expresó su satisfacción por la gran participación de la comunidad en la cabalgata número 27, que celebra el 47 aniversario de Nueva Rosita como ciudad.

Por Carlos Macias - 05 mayo, 2026 - 08:04 p.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, reconoció y agradeció la organización de la cabalgata número 27, realizada en el marco del 47 aniversario de Nueva Rosita como ciudad tras ser elevada a esa categoría. Señaló que la participación de la gente resultó fundamental y que siempre era importante tomar en cuenta a quienes pusieron en alto el nombre del municipio.

      Ríos Ramírez se dijo contento y agradecido por lo ocurrido durante el evento. Destacó que la cabalgata realizada el domingo fue un éxito y aseguró que nunca antes había visto una edición tan participativa. Recalcó que la respuesta de la ciudadanía superó las expectativas y fortaleció el sentido de comunidad.

      El edil extendió su agradecimiento al comité organizador de "Los Dorados" y a todas las personas que se comprometieron con el desarrollo del evento. Subrayó que el trabajo conjunto entre sociedad y autoridades permitió que la cabalgata se consolidara como una tradición que proyectaba a Nueva Rosita y celebraba su historia desde que fue elevada a la categoría de ciudad.

       

      El alcalde indicó que el gobierno municipal mantenía la instrucción de participar y apoyar todas las cabalgatas y actividades turísticas. Señaló que ese tipo de eventos fortalecía directamente a los municipios, generaba derrama económica y promovía la convivencia familiar en espacios seguros.

       

      Finalmente, Oscar Ríos Ramírez reiteró su compromiso de seguir impulsando el turismo y las tradiciones locales. Afirmó que el próximo año se trabajaría para mantener la misma participación y convocó a la ciudadanía a continuar involucrándose en las actividades que daban identidad a San Juan de Sabinas y a Nueva Rosita, especialmente al conmemorar 47 años de haber sido reconocida como ciudad.

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