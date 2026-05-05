Oscar Ríos Ramírez agradece participación en cabalgata de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, reconoció y agradeció la organización de la cabalgata número 27, realizada en el marco del 47 aniversario de Nueva Rosita como ciudad tras ser elevada a esa categoría. Señaló que la participación de la gente resultó fundamental y que siempre era importante tomar en cuenta a quienes pusieron en alto el nombre del municipio.

Ríos Ramírez se dijo contento y agradecido por lo ocurrido durante el evento. Destacó que la cabalgata realizada el domingo fue un éxito y aseguró que nunca antes había visto una edición tan participativa. Recalcó que la respuesta de la ciudadanía superó las expectativas y fortaleció el sentido de comunidad.

El edil extendió su agradecimiento al comité organizador de "Los Dorados" y a todas las personas que se comprometieron con el desarrollo del evento. Subrayó que el trabajo conjunto entre sociedad y autoridades permitió que la cabalgata se consolidara como una tradición que proyectaba a Nueva Rosita y celebraba su historia desde que fue elevada a la categoría de ciudad.

El alcalde indicó que el gobierno municipal mantenía la instrucción de participar y apoyar todas las cabalgatas y actividades turísticas. Señaló que ese tipo de eventos fortalecía directamente a los municipios, generaba derrama económica y promovía la convivencia familiar en espacios seguros.

Finalmente, Oscar Ríos Ramírez reiteró su compromiso de seguir impulsando el turismo y las tradiciones locales. Afirmó que el próximo año se trabajaría para mantener la misma participación y convocó a la ciudadanía a continuar involucrándose en las actividades que daban identidad a San Juan de Sabinas y a Nueva Rosita, especialmente al conmemorar 47 años de haber sido reconocida como ciudad.