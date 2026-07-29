Activan búsqueda de adolescente en Monclova

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó un reporte de búsqueda para localizar a Lucian Tadeo Molina Guillén, adolescente de 14 años que fue visto por última vez el 28 de julio de 2026 en el municipio de Monclova.

De acuerdo con la ficha de búsqueda 095/2026, el menor mide aproximadamente 1.70 metros, pesa 60 kilogramos, es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello lacio y negro y, al momento de su desaparición, vestía una playera tipo polo negra con franjas rojas en los hombros, short gris y calcetas negras; además, no llevaba calzado.

La dependencia informó que, hasta el momento, se desconoce el paradero del adolescente, por lo que mantiene activo el operativo de búsqueda y solicita el apoyo de la ciudadanía para obtener información que contribuya a su localización.

Las autoridades exhortaron a la población a comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono (844) 438-0700 en caso de contar con datos que permitan ubicar al menor.

Asimismo, la Fiscalía reiteró el llamado a compartir la ficha de búsqueda de manera responsable para ampliar su difusión y favorecer la pronta localización de Lucian Tadeo Molina Guillén.