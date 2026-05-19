Fiscalía Coahuila desmiente palenque clandestino tras riña en Frontera

La Fiscalía General del Estado de Coahuila negó que exista un palenque clandestino en el ejido Pozuelos, donde el pasado fin de semana se registró una riña que terminó con una persona lesionada por arma de fuego, y aseguró que los hechos ocurrieron durante un evento privado.

El delegado regional Everardo Lazo Chapa dio a conocer la información sobre el reporte que se dio el pasado fin de semana, donde una persona resultó herida con arma de fuego tras participar en una riña en el municipio de Frontera.

Señaló que tras recibir el reporte se desplegó un operativo conjunto con la participación de distintas corporaciones policiacas, tanto municipales, estatales y federales, con el que se logró la detención de una persona.

El funcionario descartó que el detenido pertenezca a la policía del estado, como se dio a conocer y dijo que se trata de un militar retirado, que fue contratado para la vigilancia del evento. "No es un elemento de la Policía Estatal, hasta donde tengo conocimiento, esta persona perteneció a las Fuerzas Armadas pero ya está retirada y fue contratado para vigilancia del evento".

Se espera que el día de ayer o a más tardar el día de hoy se presente al imputado ante el juez para llevar a cabo la audiencia inicial por el delito de lesiones que pone en peligro la vida.

Respecto al lugar de los hechos, el delegado de la fiscalía negó que este haya sido en un palenque clandestino, y reiteró que se trataba de un evento privado en donde se dieron los hechos. "Era un evento privado, que contrataron a esta persona como seguridad, se suscita la riña y derivado de la riña que se llevó a cabo, se realizó la detonación".

Informó que el inmueble permanece asegurado por la autoridad ministerial mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre la riña registrada el pasado fin de semana.

En cuanto al estado de salud del lesionado, el delegado señaló que permanece estable, aunque podría ser trasladado a Monterrey para continuar con su atención médica, luego de que el proyectil impactara en uno de sus costados y alcanzara cuatro vértebras.