SABINAS, Coah. - Una mujer de 64 años fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Centenario, donde presuntamente tenía varios días de haber fallecido, confirmó la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera.

La fémina fue identificada como Guadalupe N y, de acuerdo con los reportes de las autoridades policiacas, llevaba varios días sin mantener comunicación con sus familiares.

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos en criminalística se movilizaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a un anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley, con el propósito de descartar indicios de violencia y determinar las causas precisas del fallecimiento.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que, tras las diligencias correspondientes, se estableció que la mujer falleció por causas naturales.

con el resultado de las investigaciones y los procedimientos periciales, las autoridades descartaron un hecho violento en el fallecimiento de la adulta mayor, cuyo deceso fue confirmado por la Fiscalía regional.