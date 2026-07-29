Fiscalía especializada en delitos contra seres sintientes se propone en Coahuila

La directora del Centro de Bienestar Animal, Aniela Flores, respaldó la iniciativa del gobernador Manolo Jiménez para crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra Seres Sintientes, al considerar que fortalecerá la protección de los animales y mejorará la coordinación entre autoridades municipales y estatales.

La funcionaria señaló que, tras el caso de presunto maltrato contra el perro Rocky, ocurrido en Saltillo, la propuesta representa una oportunidad para sensibilizar a la ciudadanía y dejar en claro que los actos de crueldad animal tendrán consecuencias legales. "Si algo bueno puede surgir de este terrible caso es la sensibilización de la ciudadanía. La creación de una fiscalía especializada es una maravillosa iniciativa porque fortalecerá la aplicación de la ley y la protección de los seres sintientes", expresó.

Flores explicó que actualmente el Centro de Bienestar Animal atiende principalmente infracciones administrativas relacionadas con la convivencia, la higiene y el cuidado cotidiano de los animales, mientras que los casos de maltrato o crueldad constituyen delitos que corresponden al Ministerio Público y a la Fiscalía del Estado.

Indicó que una fiscalía especializada permitirá fortalecer la coordinación entre las autoridades municipales y estatales para investigar y sancionar este tipo de conductas. Asimismo, recordó que hace aproximadamente diez días el Cabildo de Monclova aprobó modificaciones al Reglamento de Protección Animal para incorporar formalmente al Centro de Bienestar Animal, ya que el reglamento vigente fue elaborado en 2022 y el organismo inició operaciones en octubre de 2024.

Precisó que las reformas definirán con mayor claridad las funciones del Centro de Bienestar Animal, además de establecer qué conductas constituyen infracciones administrativas y cuáles deberán denunciarse como delitos ante la Fiscalía. La directora destacó que el concepto de seres sintientes comprende a todas las especies animales, no sólo a perros y gatos, por lo que la legislación también contempla la protección de la fauna silvestre y otras especies, en coordinación con las leyes estatales y federales.

Agregó que estas acciones buscan brindar mayor certeza a la ciudadanía sobre las instancias competentes para presentar denuncias y reforzar la protección de los animales en el estado.