Directora de escuela en Sabinas llama a apoyar a familias afectadas

SABINAS, COAH.- La directora de la Escuela Primaria Ramón Ortiz Villalobos, la profesora Miroslava García Lomas, se dirigió a la comunidad para expresar su preocupación por el cierre de empresas en Sabinas y su impacto en las familias de los alumnos.

"He escuchado mucho que están cerrando empresas aquí en Sabinas y claro que nos perjudica", dijo. La profesora García Lomas invitó a la comunidad a ser solidaria y a apoyar a las familias que se ven afectadas por el cierre de empresas.

"Yo los invito a que pues seamos todos solidarios y que pues apoyemos a nuestra comunidad", dijo. Reiteró que la escuela está dispuesta a apoyar a los alumnos cuyos padres no tengan los recursos para enviarlos a la escuela, enviando actividades y materiales para que puedan seguir estudiando.

"Mi escuela cuenta con alumnos de todas las colonias, porque no hay niños aquí en el centro ya", explicó la directora. La escuela está comprometida con la educación de los niños y busca encontrar soluciones para que no pierdan el año escolar.

"No se preocupen, con que ellos se comuniquen con nosotros, nosotros podemos mandar actividades para apoyarlos de alguna manera", dijo. La profesora García Lomas también expresó su comprensión hacia los padres de familia que se ven afectados por el cierre de empresas.

"Claro que los entendemos a todos ellos, que algunos papás que los hayan pedido ya su terminación y eso, pues les decimos que estamos para apoyarlos", dijo. La escuela está dispuesta a trabajar en conjunto con la comunidad.

"Y este y pues que Dios bendiga a todas las familias de Sabinas", concluyó la directora.