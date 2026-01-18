Programa Aplícate ayuda a jóvenes en Monclova a reintegrarse

A concluir la secundaria y preparatoria un total de 80 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, y que además enfrentaban problemas de adicciones, desorden emocional, y que además están siendo atendidos mediante programas de reinserción social "Aplícate".

Tania Ibarra, directora de Proximidad Social, informó que a través de estas acciones se busca brindar a los jóvenes la oportunidad de integrarse a una sociedad sana, donde puedan desarrollarse plenamente y disfrutar de su etapa juvenil de manera positiva.

Explicó que la mayoría de los adolescentes presentaban problemas relacionados con las adicciones, el manejo de sus emociones y la falta de disciplina, además de que muchos de ellos habían abandonado sus estudios.

Ante esta situación, se trabaja para orientarlos durante el actual ciclo escolar y ayudarlos a descubrir sus intereses, ya sea en áreas técnicas o bien en la conclusión de la secundaria o preparatoria.

Como parte del proceso de integración social, el próximo 20 de enero se reanudará la Escuela para Padres, donde se brindarán herramientas a las familias para fomentar la disciplina, el orden y el establecimiento de reglas, con el objetivo de evitar la formación de conductas negativas y promover una convivencia responsable dentro y fuera del hogar.

A través de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), que depende de la Dirección de Proximidad Social, se mantiene un trabajo cercano con los adolescentes dentro del programa "Aplícate", el cual contempla tres sesiones semanales los días martes, miércoles y jueves, enfocadas en terapia y acompañamiento emocional.

Ibarra destacó que actualmente los 80 adolescentes reciben atención continua, y que durante el periodo de abril a diciembre del año pasado fueron liberados 30 jóvenes que cumplieron satisfactoriamente con sus sesiones. Subrayó que ninguno de ellos ha reincidido en conductas negativas ni ha vuelto a ingresar a celdas, logrando una reinserción positiva a la sociedad, lo que confirma el cumplimiento y la efectividad del programa "Aplícate".