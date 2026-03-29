Vigilancia reforzada en Coahuila para Semana Santa: Fiscalía General del Estado

Con motivo del arranque del periodo vacacional de Semana Santa, la Fiscalía General del Estado en la Región Centro informó que mantendrá sus servicios activos sin suspensión, con guardias permanentes para atender a la ciudadanía durante todos los días del asueto.

El delegado regional, Everardo Javier Lazo Chapa, explicó que la dependencia continuará operando de manera ordinaria, brindando atención las 24 horas en temas como denuncias, seguimiento a carpetas de investigación, así como asuntos relacionados con personas detenidas.

Señaló que, pese al aumento de movilidad en carreteras y zonas turísticas, la institución no reducirá su capacidad de respuesta. Además, indicó que durante esta temporada se fortalecerán los operativos de vigilancia en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de protección a quienes transitan por la región, especialmente a los paisanos que cruzan por Coahuila en su trayecto hacia el interior del país.

Lazo Chapa destacó que Coahuila continúa siendo una de las entidades con mejores condiciones de seguridad para quienes viajan desde Estados Unidos, por lo que insistió en que la Fiscalía se mantendrá atenta para responder ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el periodo vacacional.