Dolores Reyes busca respuestas sobre la desaparición de su esposo en Monclova

Monclova, Coahuila.- Dolores Reyes vive con la incertidumbre desde hace más de dos años por la desaparición de su esposo, Martín Ortiz Méndez, de 58 años, quien salió de Monclova rumbo a Piedras Negras el 1 de mayo de 2023 para trabajar como ayudante de albañil.

Durante el primer mes todo parecía ir bien: Martín envió dinero en tres ocasiones a su esposa, quien usa silla de ruedas debido a que tuvo polio desde niña. La pareja tiene dos hijos y reside en la colonia Buenos Aires de Monclova.

Sin embargo, el 30 de junio de ese mismo año, Martín le dijo a Dolores que ya regresaría a casa, pero nunca llegó. Desde entonces, no ha vuelto a comunicarse ni se sabe nada de él.

Dolores acudió este lunes a la Fiscalía para solicitar asesoría y pedir que el expediente sobre la desaparición de su esposo sea atendido en Monclova, a fin de poder darle un mejor seguimiento. También hace un llamado al Fiscal para que no se dé carpetazo al caso y se realicen las investigaciones necesarias para encontrar a Martín.

"Han pasado dos años y seguimos esperando una respuesta. Solo quiero que me ayuden a saber dónde está mi esposo, a traerlo de regreso a casa", expresó Dolores, quien enfrenta esta difícil situación con la esperanza de reunir nuevamente a su familia.