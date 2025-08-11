Contactanos
Dolores Reyes busca respuestas sobre la desaparición de su esposo en Monclova

Dolores Reyes enfrenta la incertidumbre de no saber el paradero de su esposo desde hace dos años en Monclova.

Por Adriana Cruz - 11 agosto, 2025 - 08:46 p.m.
Monclova, Coahuila.- Dolores Reyes vive con la incertidumbre desde hace más de dos años por la desaparición de su esposo, Martín Ortiz Méndez, de 58 años, quien salió de Monclova rumbo a Piedras Negras el 1 de mayo de 2023 para trabajar como ayudante de albañil.

Durante el primer mes todo parecía ir bien: Martín envió dinero en tres ocasiones a su esposa, quien usa silla de ruedas debido a que tuvo polio desde niña. La pareja tiene dos hijos y reside en la colonia Buenos Aires de Monclova.

Sin embargo, el 30 de junio de ese mismo año, Martín le dijo a Dolores que ya regresaría a casa, pero nunca llegó. Desde entonces, no ha vuelto a comunicarse ni se sabe nada de él.

Dolores acudió este lunes a la Fiscalía para solicitar asesoría y pedir que el expediente sobre la desaparición de su esposo sea atendido en Monclova, a fin de poder darle un mejor seguimiento. También hace un llamado al Fiscal para que no se dé carpetazo al caso y se realicen las investigaciones necesarias para encontrar a Martín.

"Han pasado dos años y seguimos esperando una respuesta. Solo quiero que me ayuden a saber dónde está mi esposo, a traerlo de regreso a casa", expresó Dolores, quien enfrenta esta difícil situación con la esperanza de reunir nuevamente a su familia.

