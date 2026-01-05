Armando de la Garza Gaytán reporta intenso flujo de paisanos en Coahuila

Después de las fiestas decembrinas, dio inicio el éxodo de paisanos hacia Estados Unidos, lo que ocasionó largas filas y tiempos de espera de más de una hora para poder pasar en el puente internacionales, debido al alto número de vehículos que regresan al vecino país del norte.

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la Cámara de Comercio, señaló que el flujo de paisanos superó las expectativas previstas para esta temporada, registrándose una intensa movilización durante el pasado fin de semana, con el regreso de paisanos a sus lugares de origen.

"Ya se da lo que es el regreso de los paisanos, ya se comenzó a dar este movimiento y se está dando de manera muy fuerte, todo lo que baja, sube", por lo que ya estamos viendo este movimiento".

Indicó que en el Puente Internacional II las filas alcanzaron hasta la Plaza de las Culturas, con una extensión aproximada de tres kilómetros, mientras que en el Puente I, en la zona centro, la fila se extendió casi hasta el primer crucero, cerca de las instalaciones del Seguro Social.

Detalló que este regreso es lógico, ya que los paisanos que entraron por Coahuila retornan por el mismo punto, en donde el flujo comenzó a verse desde el jueves pasado, quedando únicamente algunos rezagados durante la presente semana.

De la Garza Gaytán comentó que a pesar de las políticas migratorias del Presidente Trump, se tuvo un incremento de hasta un 30 por ciento en el flujo de paisanos por Coahuila y por la región Centro.

Señaló que la alta afluencia de paisanos registrada en Coahuila ocasionó la saturación y el colapso de la carretera federal 57, lo que obligó a acelerar los flujos en retenes y a duplicar las puertas de cobro en las casetas de peaje.

Aunque aún no se cuenta con cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración, consideró que en la región Centro pasaron entre 40 y 50 mil vehículos, dejando una derrama entre 6 y 7 mil pesos cada uno, con una derrama que va de los 240 a 350 millones de pesos, que fue distribuido entre gasolineras, restaurantes, hoteles y otros servicios.