Ocupación hotelera en Monclova alcanza el 80% por paisanos

La coordinación entre el estado y el municipio facilitó el tránsito en la ciudad, evitando congestionamientos.

Por Gerardo Martínez - 22 diciembre, 2025 - 09:00 p.m.
      Hoteles de Monclova registran un 80 por ciento de ocupación con el paso de paisanos durante el pasado fin de semana, donde han establecido a la ciudad como un punto seguro dentro de su recorrido hacia distintos destinos del país.

      Armando de la Garza Gaytán, secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje, informó que el incremento en la ocupación se debió al intenso flujo vehicular que se presentó en la carretera 57, principalmente durante las tardes y noches.

      "Vivimos una fuerte cantidad de vehículos circulando; a partir de las 8 de la noche muchos hoteles comenzaron a alojar a paisanos que ya no querían continuar manejando de noche y decidieron hacer una parada para descansar".

      Señaló que cada vez más connacionales fijan como meta llegar a Monclova para descansar, luego de trayectos prolongados de muchas horas de manejo, tendencia que se ha mantenido por cuarto o quinto año consecutivo.

      Mencionó que los paisanos han establecido a Monclova como un destino seguro y confiable para descansar, un punto intermedio para dormir y al día siguiente retomar su camino para llegar a su destino.

      El representante del sector hotelero subrayó que la alta ocupación hotelera beneficia por igual a todos los hoteles, ya que la reservación se realiza a través de plataformas digitales y esto permite que lleguen huéspedes a todos los hoteles.

      De la Garza Gaytán comentó que durante los días de mayor afluencia circularon entre 40 y 50 vehículos por minuto, lo que representa alrededor de 2 mil 500 unidades por día, lo que fue visible durante este fin de semana.

       

      En cuanto al operativo vial, reconoció la coordinación del estado y municipio al distribuir el tránsito entre los diferentes libramientos y el centro de la ciudad, lo que permitió evitar congestionamientos.

       

      Finalmente, adelantó que el flujo de paisanos continuará en los próximos días, aunque de manera más dispersa y sin caravanas, al menos hasta inicios de enero.

