Theo Kalionchiz pide apoyo urgente para trabajadores de AHMSA

Tras la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social ante la Cámara de Diputados, el legislador monclovense Theo Kalionchiz pidió al representante del gobierno federal un fondo económico para atender a los más de 17 mil trabajadores de Altos Hornos de México y sus familias.

En su intervención, el legislador coahuilense cuestionó la lentitud del proceso relacionado con la venta de AHMSA y demandó acciones concretas para apoyar a los extrabajadores que están en espera del pago de sus indemnizaciones y prestaciones.

Indicó que la crisis de la acerera sigue como uno de los principales problemas económicos y laborales de Coahuila, al mantener sin empleo a miles de trabajadores y afectar también a proveedores y familias de la región.

El diputado priista advirtió además que durante estos casi cuatro años, más de 91 trabajadores han fallecido en incertidumbre sin recibir la liquidación que esperaban, dejando a sus familias en una situación económica complicada.

Ante este panorama, planteó la creación de un Fondo Económico para los extrabajadores de AHMSA, con recursos que permitan atender las necesidades de quienes aún siguen en espera de una solución.

Durante su intervención, Kalionchiz cuestionó directamente al secretario del Trabajo sobre las acciones que realiza el gobierno federal para atender la problemática de AHMSA y sus trabajadores.

"¿Qué acciones está realizando la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar a los más de 17 mil extrabajadores de AHMSA y sus familias, así como para atender de fondo la problemática económica y laboral que enfrenta la región Centro?".

Mencionó que los trabajadores merecen una respuesta después de años de incertidumbre y dificultades económicas, por lo que llamó a establecer mecanismos que permitan avanzar en el cumplimiento de sus derechos.

Kalionchiz insistió en que la atención no debe limitarse al proceso de la empresa, sino considerar también el impacto económico que la crisis ha generado entre las familias de Monclova y la región Centro de Coahuila.