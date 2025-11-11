Familia de Monclova denuncia incendio de su camioneta Ford Explorer

Un matrimonio de Monclova vivió momentos de angustia la madrugada de este martes, luego de que su camioneta Ford Explorer modelo 2013 se incendiara de forma repentina mientras permanecía estacionada frente a su domicilio, en una colonia considerada pacífica.

La propietaria relató que el vehículo había permanecido una semana en el taller por una falla mecánica, y que apenas este lunes sería entregado tras reemplazar un empaque. "Anoche, como a las 12 fui al Oxxo y la camioneta estaba bien. Regresé a la casa y a las 12:45 mi esposo recibió una llamada avisando que la troca se estaba quemando", explicó visiblemente afectada.

¿Qué ocurrió?

El matrimonio salió de inmediato, pero al llegar solo encontraron las patrullas y la camioneta completamente calcinada. Un mecánico que había trabajado en el vehículo también acudió al lugar y, según la dueña, se mostró sorprendido por lo ocurrido. "Nos da mucha tristeza, porque con mucho esfuerzo se hacen las cosas y de la noche a la mañana pasa esto. No tenemos problemas con nadie. Los vecinos nos están ayudando con videos, y esperamos que sirvan para que las autoridades investiguen", expresó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Aunque la causa del incendio aún no ha sido determinada, la familia planea presentar una denuncia formal para que el hecho no quede impune. "Aquí es una colonia muy tranquila y todos los vecinos estamos en contacto; por eso se nos hace tan raro lo que pasó", añadió.