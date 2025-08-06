Carlos Villarreal Pérez lidera creación de Academia Regional de Policías

El Consejo de Seguridad encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez acordó la creación de una nueva academia regional de policías, con el objetivo de fortalecer las corporaciones de los 13 municipios de la región y cumplir con los estándares establecidos por el Secretariado Ejecutivo Nacional y la ONU en materia de seguridad pública.

La academia comenzaría operaciones a más tardar en la última semana de agosto o principios de septiembre, y permitirá que cada municipio inscriba a sus propios cadetes, quienes, al concluir su formación, en diciembre, se integrarán a las corporaciones locales.

"Aquí se hicieron los compromisos y acuerdos para arrancar la academia regional con base en las necesidades de cada municipio. Los cadetes que participen estarán listos para integrarse en diciembre y de esa manera avanzar hacia los objetivos de 2025", explicó el alcalde.

Se estima que en la región faltan entre 50 y 60 cadetes para completar los cuadros de seguridad, aunque el número puede variar según la necesidad particular de cada municipio. En el caso de Monclova, Villarreal indicó que buscarán reclutar al menos 10 elementos adicionales, para superar las metas establecidas y anticipar las futuras bajas por pensión o retiro.

"Ya cumplimos con las metas, pero debido al sistema de pensiones que enfrentamos, vamos a tener que recontratar más elementos. De aquí a 2027 tenemos una planeación para cumplir con lo que marcan los organismos nacionales e internacionales", comentó el edil.

Para Monclova, el compromiso anual es incorporar 75 elementos por año, sin dejar de considerar las bajas previstas por edad o solicitudes personales, como las cuatro pensiones confirmadas para este año y otras cuatro proyectadas para el siguiente.

Esta estrategia regional no solo fortalecerá la seguridad pública, sino que también permitirá una formación más coordinada entre municipios, lo que redundará en una mayor eficiencia operativa y atención ciudadana.