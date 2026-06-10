Abren convocatoria para la Academia de Policía en Monclova

Lanzan la convocatoria para mujeres y hombres interesados en incorporarse a la Academia de Policía Preventiva Municipal 2026, con el objetivo de fortalecer la corporación de seguridad pública mediante la formación de nuevos elementos comprometidos con el servicio a la comunidad.

La convocatoria estará vigente del 10 al 20 de junio y está dirigida a personas de entre 18 y 40 años de edad, con una estatura mínima de 1.50 metros, preparatoria terminada y peso proporcional a su estatura.

Las autoridades informaron que los aspirantes seleccionados recibirán una beca mensual de 4 mil pesos durante el Curso de Formación Inicial, que tendrá una duración de cuatro meses. Una vez incorporados como elementos activos, percibirán un salario mensual de 14 mil 850 pesos con 48 centavos.

Entre los documentos requeridos destacan acta de nacimiento, credencial de elector, CURP, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, certificado de estudios, cartas de recomendación, antecedentes penales y policiales, así como certificado médico que acredite buen estado de salud.

La recepción de documentos se realiza en las instalaciones ubicadas en Hidalgo y Pípila número 600, Zona Centro, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Con esta convocatoria, el Gobierno Municipal busca integrar una nueva generación de policías preventivos capacitados para contribuir a la seguridad y el bienestar de las familias de Monclova.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono (866) 147-3913.