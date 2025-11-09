Mujeres de Monclova se gradúan en programa de formación laboral

El próximo año, el DIF Monclova ampliará su oferta de capacitación con nuevos cursos enfocados en la industria automotriz, como parte del programa de formación y empoderamiento "Mujeres al Siguiente Nivel".

La presidenta del DIF, Mavi Sosa, informó que entre las novedades se incluirá el curso de costura automotriz, con el objetivo de preparar a las mujeres para las oportunidades laborales que traerán los nuevos proyectos industriales que llegarán a la región.

"Teníamos los cursos de pastelería y panadería, pero el próximo año queremos integrar capacitaciones que tengan que ver con lo que se viene para nuestra ciudad. Es decir, ofertar temas que se van a necesitar en mano de obra, como la costura automotriz", explicó.

Detalló que la meta para 2026 es ampliar la gama de oficios, no solo en áreas tradicionales como belleza, repostería o panadería, sino también en actividades con miras al sector industrial, fortaleciendo así la vinculación entre la capacitación social y las necesidades del mercado laboral.

Actualmente, el DIF trabaja con ocho grupos diarios, cuatro en turno matutino y cuatro en vespertino, donde diferentes maestras imparten los talleres a mujeres de toda la ciudad, de lunes a jueves.

"Todos los días hay movimiento en las aulas. Es muy gratificante ver sus rostros, la felicidad de sentirse capaces, de aprender algo nuevo. Lo más importante es que los cursos son totalmente gratuitos y se organizan de manera muy profesional", destacó la presidenta del DIF.

Este mes de diciembre se graduarán más de mil 200 mujeres que participaron en los cursos durante septiembre, octubre y noviembre, como parte del programa "Mujeres al Siguiente Nivel", que ha consolidado al DIF como uno de los principales impulsores de la formación productiva y el desarrollo económico familiar en Monclova.