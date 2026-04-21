Carlos Villarreal impulsa el Coahuila Restaurant Week 2026 en la región

Con el objetivo de fortalecer la actividad turística y restaurantera, el alcalde Carlos Villarreal Pérez y representantes del sector empresarial presentaron el 'Coahuila Restaurant Week 2026', que se llevará a cabo del 25 de abril al 3 de mayo.

Durante la rueda de prensa, el alcalde estuvo acompañado por Isidoro García Reyes, presidente de CANIRAC Coahuila, así como por José Eduardo Arellano, presidente de CANIRAC Región Centro–Desierto, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar la economía local.

El edil subrayó que este evento es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, el municipio y la iniciativa privada, con el propósito de impulsar la diversificación económica mediante proyectos que generen derrama en la región.

En ese sentido, reconoció el papel de la CANIRAC en la creación de estrategias que fortalecen la cadena de valor del sector restaurantero y turístico. Carlos Villarreal informó que, en esta edición, participarán al menos 19 restaurantes, aunque se prevé que la cifra aumente conforme se difunda la convocatoria.

Asimismo, señaló que se implementará una estrategia de promoción que incluirá la difusión durante eventos deportivos, como las series de béisbol programadas en esos días, así como en hoteles y empresas de la región. El alcalde adelantó que se trabajará en conjunto con la OCV para distribuir material informativo en hoteles, además de involucrar a cámaras empresariales para que los visitantes puedan conocer y aprovechar las ofertas del evento.

Finalmente, destacó que este programa, que ya ha sido implementado con éxito en otras ciudades del estado, se adapta ahora a la Región Centro–Desierto con el objetivo de consolidar el sector gastronómico y potenciar sus beneficios económicos.