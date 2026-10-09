Fortalecen la seguridad en la ciudad: Carlos Villarreal anuncia nuevas demarcaciones

Tras la puesta en funcionamiento del Centro Integral de Seguridad (SEIS) y la rehabilitación de la Dirección de Seguridad Pública, el municipio sigue una ruta de fortalecimiento de la seguridad que ahora contempla habilitar demarcaciones policiales o puntos de atención en diferentes colonias de la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal informó que esta etapa forma parte de una estrategia gradual para ampliar la presencia de las corporaciones, luego de atender el rezago en el número de policías y en infraestructura tecnológica.

Explicó que antes de distribuir a los elementos en más espacios es necesario fortalecer el estado de fuerza, pues la corporación contaba con alrededor de 180 policías, una cantidad insuficiente para cubrir turnos y distintas demarcaciones sin afectar la capacidad operativa.

El objetivo es cerrar 2026 con más de 400 elementos y superar los 500 al concluir la administración en 2027, indicó.

Villarreal agregó que también se busca ampliar la videovigilancia urbana, al pasar de las aproximadamente 40 cámaras con las que se recibió la ciudad a más de mil al cierre de 2027.

Señaló que el fortalecimiento de la corporación también responde a la distribución de funciones en áreas como Proximidad, Prevención, Policía Violeta, la Unidad de Integración Familiar (UNIF), la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), Operatividad y el Grupo de Reacción.

El alcalde indicó que la meta es alcanzar una proporción de 1.8 policías por cada mil habitantes, equivalente a alrededor de 420 elementos, cifra que el municipio prevé superar al cierre de 2026 y ampliar durante 2027.

Añadió que la habilitación de nuevas demarcaciones se mantiene entre los planes de corto y mediano plazo y se aborda en las reuniones de coordinación con los tres órdenes de gobierno.