Detienen a Francisco de la Cerda por huachicoleo en Frontera

FRONTERA, COAH.— Lo que parecía un recorrido de rutina por parte de la Policía Municipal de Frontera terminó destapando una escena digna de película: una pipa conectada ilegalmente a un ducto de combustible fue descubierta en pleno saqueo, desatando un fuerte operativo de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Los hechos se registraron la madrugada de este martes cuando elementos de la Policía Municipal de Frontera realizaban labores de prevención y vigilancia sobre la calle Silvia Salazar.

Fueron los oficiales asignados a la unidad 1053 quienes detectaron una pipa estacionada a un costado del camino, la cual llamó poderosamente la atención de los oficiales. Al acercarse, descubrieron que la unidad estaba conectada por un extremo a una toma clandestina de un ducto de Pemex y por el otro al autotanque, en lo que evidenciaba un claro acto de huachicoleo.

En el lugar se encontraba un hombre, quien al ser cuestionado por los uniformados aseguró que únicamente era el chofer y que había sido contratado para trasladar la pipa hasta el municipio de Castaños, intentando deslindarse de la operación ilegal.

El sujeto fue identificado como Francisco de la Cerda Aguayo, de 48 años de edad, quien fue asegurado de inmediato por los oficiales mientras se procedía al resguardo de la zona.

La unidad involucrada, una pipa marca International con placas A5AK4N, quedó asegurada como parte de la evidencia del presunto delito.

Tras el hallazgo, se dio aviso a los mandos superiores, lo que derivó en la rápida movilización de distintas corporaciones, arribando al sitio elementos de la Policía Estatal de Coahuila, el Grupo de Reacción Centro (GRC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El operativo fue encabezado por el Director de Seguridad Pública de Frontera, comandante Gabriel Vázquez Ramírez, así como por el Sub Director Edgar Eli Hernández, quienes supervisaron las acciones en el lugar.

La zona quedó bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes para asegurar la toma clandestina y recabar evidencia, en tanto que el detenido fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de la República.

Este nuevo golpe al robo de combustible pone nuevamente en evidencia que el huachicoleo sigue operando en la región, aunque ahora con un final inesperado para quienes pensaban llevarse miles de litros sin ser descubiertos.