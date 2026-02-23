Premian a ganadores en la conmemoración de Francisco I. Madero en Monclova

Con un evento cívico y la premiación de ganadoras y ganadores de diversos concursos y torneos, el Gobierno Municipal conmemoró el 113 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero en la Escuela Primaria que lleva su nombre, ubicada en la colonia El Pueblo.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien estuvo acompañado por docentes, alumnos, regidores y directores del Ayuntamiento. De esta manera, el edil arrancó la semana con este evento cívico, recordando al llamado "Apóstol de la Democracia".

Durante el acto se realizó una breve reseña histórica de Francisco I. Madero, destacando su papel en la lucha por la democracia y su legado en la vida política del país.

En su mensaje, el alcalde subrayó la importancia de mantener viva la memoria histórica y reconocer a quienes impulsaron los ideales democráticos que hoy rigen a México.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las ganadoras y los ganadores de diferentes concursos y torneos organizados por el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, acciones que, señalaron autoridades, fortalecen entre las nuevas generaciones el ejemplo de los coahuilenses que forjaron con sus ideales el presente del país.

El evento concluyó con honores a la bandera y el compromiso de continuar promoviendo valores cívicos y la participación ciudadana entre la niñez y juventud del municipio de Monclova.