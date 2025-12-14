Adulto mayor pierde 30 mil pesos en préstamo engañoso de BANCAPREPA

Un adulto mayor fue víctima de fraude por parte de una financiera identificada como BANCAPREPA, luego de que le ofrecieran un préstamo por 50 mil pesos y, mediante engaños, lo despojaron de 30 mil pesos que tenía como ahorro en su cuenta bancaria.

La víctima, Francisco de Luna Lozano, de 77 años de edad, relató que el 10 de julio recibió una llamada telefónica en la que le ofrecieron un préstamo. Debido a que buscaba apoyar económicamente a un nieto, aceptó la propuesta. Ese mismo día le confirmaron una cita para el día siguiente.

De acuerdo con su testimonio, fue citado a las 11:00 de la mañana en la calle Allende, sin conocer con exactitud la ubicación. Al llegar, fue atendido por quien se identificó como la licenciada Lucía Sandoval, a quien le solicitó un préstamo de 50 mil pesos. La mujer le indicó que era posible otorgarlo, pero que debía contar con una cuenta bancaria.

El afectado explicó que sí tenía cuenta, aunque su dinero se encontraba en otra tarjeta de débito. Posteriormente le presentaron un contrato que incluía un cobro por honorarios, el cual inicialmente rechazó; sin embargo, le aseguraron que dicha cláusula no se aplicaría. Tras insistencias, firmó el documento, bajo el argumento de que debía contar con al menos 5 mil pesos en la cuenta.

Al manifestar que no dominaba la tecnología para realizar transferencias, le ofrecieron "ayuda" y llamaron a quien se identificó como su jefe, Juan Córdova. Fue en ese momento cuando, sin darse cuenta, se realizaron dos transferencias de 15 mil pesos cada una, presuntamente a favor de los supuestos licenciados, despojándolo de los 30 mil pesos que tenía ahorrados.

Según narró, le aseguraron que ahí le cobrarían solo 7 por ciento de interés, frente al 24 por ciento que pagaba actualmente, lo que terminó por convencerlo. Al retirarse, le advirtieron que no dispusiera del dinero, aunque este ya había sido transferido.

Le indicaron que el préstamo sería entregado en un plazo de siete días. Sin embargo, al llegar a su domicilio y revisar su cuenta con ayuda de su hijo, confirmó que el dinero ya no estaba.

Regresó a las oficinas, donde le dijeron que no podían devolverle el recurso de inmediato y que regresara el lunes.

El adulto mayor señaló que durante sus visitas notó actitudes sospechosas, como puertas cerradas y personal que vigilaba constantemente hacia el exterior.

Consecuencias del fraude

Con el paso de los días, aseguró que le dieron largas, argumentando la intervención de auditores y responsabilizándose unos a otros, sin que hasta el mes de diciembre le hayan devuelto el dinero.

Finalmente, dijo que ahora le proponen regresarle el recurso, pero condicionándolo al pago de 4 mil pesos, situación que rechaza por temor a ser nuevamente defraudado.

Aunque en un inicio consideró dejar el caso por la paz, decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía del Estado, a fin de que se investiguen los hechos y se evite que otras personas, especialmente adultos mayores, sean víctimas de situaciones similares.