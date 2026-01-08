BBVA contacta a Rolando González tras denuncia de fraude

Tras hacerse público el señalamiento de un presunto fraude bancario denunciado por Rolando González, adulto mayor de Monclova, el corporativo nacional de BBVA con sede en la Ciudad de México finalmente tomó contacto directo con la familia para dar seguimiento al caso.

De acuerdo con lo expuesto, el afectado denunció que en una sucursal de BBVA se realizó un retiro en ventanilla por 200 mil pesos, operación que asegura no haber autorizado ni efectuado personalmente. La situación, que inicialmente no obtuvo una respuesta clara por parte de la institución bancaria, comenzó a avanzar luego de que el caso fuera difundido en medios de comunicación.

Erika González, hija del adulto mayor, confirmó que fue la tarde del día anterior cuando personal del corporativo nacional se comunicó directamente con su padre. "Una persona del corporativo de BBVA en México se puso en contacto con mi papá, le proporcionaron una extensión directa y le dijeron que ahora sí le darán seguimiento personalizado a su situación", explicó.

La joven subrayó que el trato recibido cambió de manera considerable respecto a intentos anteriores, cuando —según señaló— la familia solo recibía evasivas sin una atención formal. En cuanto a los videos de seguridad correspondientes al día del presunto retiro, Erika González informó que el tema continúa en el ámbito legal, ya que hasta el momento el banco no ha permitido el acceso a dichas grabaciones.

"Cuando los solicitamos directamente, nos dijeron que solo un juez puede autorizar que el banco entregue esos videos", detalló. Ante el riesgo de que se pierda evidencia clave, indicó que el abogado de la familia ya asumió el compromiso de intervenir para garantizar que se resguarde y revise el material necesario. La familia insistió en que no solo las cámaras de seguridad son fundamentales para esclarecer lo ocurrido, sino también otros elementos internos como registros de operación, firmas, bitácoras y sistemas de validación biométrica que deberían respaldar un retiro de esa magnitud.

"Vamos a seguir insistiendo. No es justo que algo así le pase a una persona mayor y que simplemente se pretenda ignorarlo", expresó Erika. Finalmente, señaló que se espera que durante el mes de febrero BBVA emita una postura oficial sobre los resultados de su investigación interna.