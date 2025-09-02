Afectados por fraude en venta de vehículos se unen contra Alianza Multimarca Nacional

Usuarios de la agencia automotriz Alianza Multimarca Nacional continúan denunciando presunto fraude en la venta de vehículos en diferentes ciudades del país. A través de redes sociales, afectados de Veracruz, Monterrey y otras localidades han compartido sus casos y buscado apoyo mutuo para recuperar los pagos realizados.

"Hola, llevo seis mensualidades pagando y aún no resuelven nada, me dijeron que hasta la mensualidad ocho", escribió una usuaria de Veracruz. Otra víctima, recién estafada en Monterrey, preguntó: "¿Qué datos debe llevar la carta para que no me pongan peros? Mañana es mi quinto día y estoy angustiada".

Los afectados han creado un grupo de apoyo en Facebook con más de 1,2 mil miembros, en el que comparten información sobre cómo presentar denuncias y cómo solicitar la devolución de los pagos dentro del plazo legal. Los usuarios insisten en no caer en promesas falsas y en documentar cuidadosamente cada pago realizado, así como cualquier comunicación con la agencia.

Los testimonios reflejan la urgencia de actuar: muchos han pagado enganches y mensualidades por vehículos que nunca recibieron, mientras la empresa no ofrece soluciones. Los miembros del grupo se organizan para asesorarse mutuamente, redactar cartas formales a la agencia y presentar denuncias ante la fiscalía general del Estado, con la esperanza de obtener resultados antes de que caduquen los plazos legales para la devolución de su dinero.

"Estamos apoyándonos entre todos para que no nos engañen más. Es importante unirnos y documentar todo", señalaron algunos miembros del grupo.