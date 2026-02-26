IMSS Torreón aclara denuncias de fraude en donación de sangre

Luego de que familiares de pacientes de la Clínica 7 del Seguro Social denunciaron un presunto fraude relacionado con la entrega de comprobantes de donación de sangre por parte de un supuesto trabajador del IMSS, personal del instituto negó que el responsable sea trabajador.

Después de que se dio a conocer la problemática que desde hace meses se presenta en la clínica local, en donde una persona se comunica con pacientes que requieren unidades de sangre y ofrece gestionar comprobantes de unidades de sangre sin necesidad de presentar donadores, a cambio de pagos que van de los 700 a mil pesos.

Personal del hospital aclaró que se trata de una persona ajena al IMSS que se aprovecha de la necesidad de las familias que requieren cumplir con el requisito de donación para cirugías o tratamientos médicos.

Indicaron que el contacto con las posibles víctimas se realiza principalmente a través de redes sociales, donde los familiares publican solicitudes de donadores de sangre, y es la manera de contactarlos.

Trabajadores del hospital señalaron que los números telefónicos utilizados por el presunto estafador cuentan con lada foránea, principalmente de la región de la Comarca Lagunera o incluso del estado de Sonora.

Por ello, reiteraron que ningún empleado del Seguro Social está involucrado en este tipo de prácticas y que los trámites relacionados con donación de sangre se realizan de manera directa en el banco de sangre del hospital.

Mientras tanto, continúan surgiendo nuevos reportes de personas que han sido contactadas por el mismo individuo, en donde algunos afectados señalaron que, tras negarse a realizar el depósito solicitado, el sujeto responde con mensajes ofensivos o insultos.