Estafa en redes sociales afecta a donadores de sangre en Monclova

Familiares de pacientes que buscan donadores de sangre en redes sociales estarían siendo víctimas de un presunto fraude, luego de que personas desconocidas los contactan para solicitar depósitos económicos con la promesa de facilitar la entrega de unidades, denunció Cicely de la Rosa.

La entrevistada relató que buscó apoyo para conseguir donadores de sangre para su novio, quien requiere transfusiones debido a una baja de hemoglobina relacionada con una falla renal y tratamiento de hemodiálisis. Durante el proceso, recibió mensajes de personas que ofrecieron supuestamente agilizar el trámite a cambio de dinero.

Explicó que le solicitaron 600 pesos por unidad de sangre y que, al requerir únicamente dos unidades, realizó un depósito de mil 200 pesos a una cuenta Spin proporcionada por quienes la contactaron. "Nos podían facilitar el procedimiento para recibir las unidades de sangre, cosa que fue mentira", señaló de la Rosa.

Indicó que después del depósito las conversaciones fueron eliminadas y que, al compartir su experiencia, otras personas reportaron situaciones similares, incluso con cantidades mayores de dinero. Mencionó que una afectada señaló haber entregado 2 mil 400 pesos sin recibir apoyo, mientras que otros usuarios reportaron que les pedían más unidades de sangre de las que inicialmente necesitaban o les solicitaban nuevos pagos.

De acuerdo con el testimonio de Cicely de la Rosa, los presuntos responsables obtienen información de publicaciones realizadas en grupos y páginas donde familiares solicitan donadores de sangre, para después comunicarse directamente con ellos. Agregó que los números telefónicos utilizados para contactar a los solicitantes no corresponden a Monclova y que, según la información que revisó, tendrían relación con ladas de Torreón o Durango, por lo que consideró que podría tratarse de un fraude operado a distancia.

La afectada hizo un llamado a la población a no entregar dinero a personas desconocidas que prometan facilitar trámites hospitalarios o conseguir unidades de sangre. "Nos dio coraje porque hay personas que realmente pueden estar en una situación más grave y caer en este tipo de engaños", expresó.

Cicely de la Rosa decidió hacer pública su experiencia para alertar a quienes recurren a redes sociales en busca de donadores y evitar que más familias sean afectadas mientras enfrentan una emergencia médica.