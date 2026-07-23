Alertan por fraude con renta de quinta

La familia propietaria de la Quinta Moreno alertó a la ciudadanía sobre un presunto fraude cometido mediante redes sociales, donde una persona utiliza fotografías del inmueble para ofrecerlo en renta, solicitar anticipos y obtener datos personales de los interesados.

Nena Moreno Ramos, integrante de la familia propietaria, explicó que detectaron que una persona publica imágenes de la quinta sin autorización y las utiliza para promocionar supuestas reservaciones, incluso mezclándolas con fotografías y ubicaciones de otros lugares que no corresponden al inmueble.

Señaló que la familia realizó una investigación simulando ser clientes interesados y detectó que el presunto responsable ofrece la renta con precios de entre 4 mil y 6 mil pesos, además de solicitar anticipos de mil 500 y 2 mil pesos mediante transferencias a una misma cuenta y número telefónico.

"Nosotros nos contactamos haciéndonos pasar por alguien más y nos dimos cuenta de que no nada más manda la finca de nosotros; también manda fotos de otra quinta en Zacatecas que no tiene nada que ver", explicó.

Moreno Ramos indicó que el fraude quedó evidenciado cuando una persona que había realizado un depósito acudió a la quinta para llevar a cabo un evento que supuestamente había contratado, pero al llegar descubrió que el lugar no estaba disponible para renta.

"Tenía un evento programado y nosotros le dijimos que no rentábamos aquí. Ahí se dieron cuenta, con las fotos y la apariencia del lugar, de que había sido defraudada", relató.

La afectada habría perdido alrededor de 100 mil pesos, según informó la familia.

Además del cobro de anticipos, Moreno Ramos señaló que el presunto responsable solicita información personal de los clientes antes de concretar la supuesta renta, como identificación oficial, comprobantes de domicilio y referencias.

Advirtió que, después de recibir los datos y el depósito, la persona utiliza esa información para intimidar a quienes reclaman la devolución del dinero.

"Te dice que ya sabe dónde vives y que va a hacer uso de tus datos. Es para meter miedo y evitar que le hagan problema", señaló.

La familia informó que difundió la situación a través de redes sociales con el objetivo de alertar a posibles clientes y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños.

Asimismo, exhortó a quienes busquen rentar una quinta o salón de eventos a verificar directamente con los propietarios, acudir físicamente al lugar antes de realizar depósitos y evitar compartir información personal sin confirmar la identidad de quien ofrece el servicio.