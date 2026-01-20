Fraude en regularización de vehículos usados afecta a ciudadanos en Coahuila

Al menos cinco ciudadanos han sido víctimas de fraude tras recibir falsas promesas de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, pese a que el decreto del Gobierno Federal que permitía este trámite concluyó oficialmente el pasado 1 de enero, informó el síndico municipal, Leonardo Rodríguez.

El funcionario señaló que las personas afectadas se han acercado a presentar su denuncia luego de haber entregado entre mil y dos mil pesos como supuesto anticipo para iniciar el proceso de regularización. Sin embargo, aclaró que dicho programa ya no está vigente.

Explicó que el 31 de diciembre del año pasado se publicó el decreto mediante el cual quedó sin efecto la regularización de estos vehículos. A pesar de ello, comenzaron a surgir organizaciones, asociaciones e incluso particulares que aseguran falsamente que el programa continúa o que se reactivará en los próximos meses.

"Alguna gente empezó a llegar conmigo comentando que hay quienes les dicen que en febrero vendrá otra regularización, a otros que, hasta septiembre, y les siguen pidiendo papelería y dinero", detalló.

El síndico precisó que la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que deja claro que el proceso de regularización terminó. Añadió que lo único vigente es un nuevo decreto publicado el 5 de enero de este año, el cual establece reglas para la importación de vehículos, un procedimiento distinto a la regularización.

Dicho decreto, explicó, contempla nuevas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, entre ellas que los vehículos a importar deben contar con ocho años de antigüedad y pagar un arancel del 10 %.

Rodríguez confirmó que, tras realizar verificaciones, no existe ningún nuevo decreto que reactive la regularización de autos "chuecos", y reiteró que el único documento válido es el publicado en diciembre de 2025, donde se da por concluido ese beneficio.

"Que los ciudadanos no caigan en estas estafas. Sí es considerado una estafa que particulares o algunas asociaciones pidan dinero y documentación cuando ya hay una publicación oficial que establece que se acabó la regularización", subrayó.

El funcionario indicó que decidió alertar públicamente tras detectar al menos cinco casos, con el objetivo de evitar que el fraude se extienda o aumente el número de víctimas. Cabe recordar que durante la vigencia del programa de regularización se beneficiaron cerca de tres millones de vehículos, lo que generó una derrama económica de alrededor de siete mil millones de pesos, recursos que fueron destinados a infraestructura vial.